Das Kirchheimer Hallenbad schließt für die Öffentlichkeit – und nun?

Plus Das öffentliche Schwimmen im Schwimmbad in Kirchheim ist vorerst gestrichen. Das trifft nicht nur langjährige Wassersportler, sondern auch Familien mit Kindern.

Manche von ihnen gehen schon seit Jahren oder Jahrzehnten im Kirchheimer Hallenbad schwimmen – doch das ist nun erst einmal vorbei: Die Volkshochschule führt das Angebot des offenen Schwimmens nicht weiter und ein Nachfolger ist bislang nicht gefunden. Die Enttäuschung bei den regelmäßigen Wassersportlern ist groß und auch viele Eltern, die mit ihren Kindern in Kirchheim geübt haben, müssen sich jetzt ein anderes Bad dafür suchen, und zum Beispiel nach Mindelheim oder Thannhausen fahren.

Eine lange Zeit lang war das öffentliche Schwimmen über das Rathaus angeboten worden, wo man sich auch eine Zehnerkarte kaufen konnte. Im Herbst 2019 habe der damalige Bürgermeister Hermann Lochbronner bei ihr angefragt, ob die Volkshochschulen das Angebot übernehmen könnten, weil sich die Vorschriften geändert hätten, erinnert sich die Unterallgäuer VHS-Leiterin Renate Deffner. Weil das öffentliche Schwimmen ein reines Sportangebot ohne pädagogisches Konzept sei, entspreche es eigentlich nicht den Aufgaben der VHS, habe sie schon damals erklärt, betont Deffner.