Ortsgrenze wird verschoben: Kirchheim schrumpft und Derndorf wächst

Der Kirchheimer Marktrat verschiebt eine Gemarkungsgrenze und lässt damit den Hauptort schrumpfen und den Ortsteil Derndorf wachsen.

Es soll ja Gemeinden geben, in denen es wichtig ist, ob man in Ortsteil A oder Ortsteil B lebt. Einige künftige Besitzer von Grundstücken im Renazé-Ring, der gerade erschlossen wird, hätten es da schwierig gehabt: Die Gemarkungsgrenze zwischen Kirchheim und Derndorf wäre mitten durch ihr Grundstück gegangen. Gerade noch rechtzeitig hat es der Marktrat verhindern können, dass Menschen sich nirgendwo ganz zu Hause fühlen können, weil sie halbe Derndorfer und halbe Kirchheimer wären.

Einstimmig hat das Gremium in seiner jüngsten Sitzung beschlossen, die Gemarkungsgrenze nach Süden zu verschieben: Weil der Großteil des Renazé-Rings sowieso auf Derndorfer Flur liegt, soll auch die kleinere Fläche im Süden des Baugebiets nun an den Ortsteil gehen. Damit schrumpft der Hauptort Kirchheim, während Derndorf gleichzeitig wächst. Für die gesamte Marktgemeinde an sich ändert sich freilich nichts.

Für die Erschließung des Baugebiets hat diese Grenzverschiebung aber auch Vorteile: So ist beispielsweise die Elektroplanung komplett in einer Hand. Denn während für Derndorf die Lechwerke zuständig sind, wäre es für den Hauptort das Fürstlich-Fugger von Glött'sche Elektrizitätswerk gewesen.

3,5 Hektar umfasst das Baugebiet Renazé-Ring in Kirchheim

Insgesamt 29 Einfamilienhäuser, sechs Doppelhaushälften, sechs Reihenhäuser und drei Mehrfamilienhäuser sollen auf dem 3,5 Hektar großen Gebiet entstehen. Wenn alles klappt, ist die Erschließung im Sommer 2024 beendet und die Ersten können zu bauen beginnen.

Die Grundstücke für Einfamilienhäuser sind zwischen 473 und 702 Quadratmetern groß und kosten je nach Lage wahlweise 189 oder 215 Euro pro Quadratmeter. Für die Doppelhaushälften sind zwischen 350 und 357 Quadratmetern eingeplant. Hier liegt der Quadratmeterpreis bei 210 Euro. Die Grundstücke der Reihenhäuser bewegen sich zwischen 283 und 386 Quadratmetern. Hier liegt der Quadratmeterpreis ebenfalls bei 210 Euro. Die Flächen für die Mehrfamilienhäuser sind zwischen 1303 und 4331 Quadratmetern groß. Zwei dieser Grundstücke stehen für 239 Euro/Quadratmeter zum Verkauf.