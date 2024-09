Drei Festtage zum 150. Geburtstag der Feuerwehr

Das Leben vor 150 Jahren ist aus heutiger Sicht nicht mehr vorstellbar – und doch gibt es Entscheidungen aus dieser Zeit, die sich bis heute auswirken. Eine davon ist eine Versammlung, die der Posthalter Alois Fleischhut und der Zimmermeister Johann Schmid am 19. Dezember 1874 in Kirchheim einberufen haben: An diesem Tag wurde die Freiwillige Feuerwehr Kirchheim gegründet und 52 Männer erklärten spontan ihren Beitritt. Nun, fast 150 Jahre später, feiern die Nachfolger von Fleischhut, Schmid und Co. ein Fest zum Jubiläum der Wehr.

Ein Blick in die Chronik der Wehr zeigt die Unterschiede und Gemeinsamkeiten zur heutigen Zeit auf. Feuerläuter und Feuerreiter, die Ende des 19. Jahrhunderts bei größeren Bränden die Nachbarwehren zu Hilfe holen mussten, gibt es heute nicht mehr. Und auch, dass die Tätigkeit der Wehr während des Ersten Weltkriegs nahezu komplett ruhte, kann man sich kaum mehr vorstellen. Diejenigen Bürger, die im Ort geblieben waren, kümmerten sich damals um die Einsätze. Nach 1918 blühte das Vereinsleben aber wieder auf, 1930 waren gar 171 Männer Mitglied der Wehr. Ein Großteil wurde ab 1939 zum Kriegsdienst einberufen – um die Einsätze in Kirchheim kümmerten sich deshalb die Veteranen, zudem gab es eine Frauengruppe.

1989 wurde das neue Gerätehaus der Feuerwehr Kirchheim fertig

1978 verlor die Feuerwehr durch den Umbau des Rathauses ihr Domizil. Doch das alte Spritzenhaus an der Haselbacher Straße war zu klein und es wurde immer deutlicher: Ein Feuerwehrhaus musste her. Bis es so weit war, zogen allerdings noch einige Jahre ins Land. Erst 1989 wurde das neue Feuerwehrgerätehaus in der Bahnhofstraße fertiggestellt, dort, wo einst die Zimmerei Holzheu stand. 1992 bekam die Feuerwehr eine eigene Fahne mit Paten- und Totenband, zehn Jahre später wurde dann der Feuerwehrverein gegründet.

Die Retter von einst: ein Bild aus der Historie der Feuerwehr Kirchheim.

2023 verzeichnete die Kirchheimer Wehr das einsatzreichste Jahr in ihrer Geschichte: 72 Mal mussten die Feuerwehrleute ausrücken, 29 Übungen absolvierten sie und leisteten mehr als 1700 Einsatzstunden. Auch in diesem Jahr haben sie schon mehr als 50 Einsätze bewältigt, vom Großbrand bis zum Hochwasserschutz. Rund um die Uhr sind die Feuerwehrleute bereit, um Brände zu löschen, Notfälle zu bewältigen und Leben zu retten – so wie ihre Vorgängerinnen und Vorgänger. Aber auch die Absicherung von Veranstaltungen oder die Umleitung des Verkehrs gehören zu ihren Aufgaben. Eine detaillierte Aufschlüsselung aller Einsätze, teils mit Bildern, ist auf der Homepage der Kirchheimer Feuerwehr zu finden.

Über 60 Kameradinnen und Kameraden sind aktuell Teil der Wehr. Sie freuen sich zusammen mit den Kommandanten Stephan Rößle und Thomas Fendt sowie den Vorsitzenden des 2002 gegründeten Feuerwehrvereins, Alexander Müller und Marcus Bartenschlager, auf ein dreitägiges Fest, das für alle etwas zu bieten hat.

So feiert die Feuerwehr Kirchheim ihr 150. Jubiläum

Die Festtage starten mit einem Preisschafkopfen am Freitagabend, 6. September, das um 20 Uhr beginnt (Einschreibung ab 19 Uhr). Am Samstag, 7. September, sorgen Humpabumpa-Revolution für gute Stimmung im Festzelt mit Barbetrieb (Beginn um 20 Uhr). Festlich geht es dann am Sonntag zu: Um 8.45 Uhr findet ein Festgottesdienst am Feuerwehrhaus statt, anschließend gibt es einen Frühschoppen mit Weißwurstfrühstück, Mittagstisch (ab 11.30 Uhr) sowie anschließend Kaffee und Kuchen. Für Unterhaltung sorgen dabei der Musikverein Kirchheim und die Ehkoh-Youngstars.