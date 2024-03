Einbrecher stehlen Uhr und Schmuck in Kirchheim

Die Täter schlugen ein Dachfenster ein und konnten so ins Haus gelangen.

Unbekannte Einbrecher sind am Montag in ein Haus in Kirchheim eingedrungen, haben mehrere Räume durchsucht und dann eine Uhr und Schmuck gestohlen. Laut Polizei haben die Diebe ein Dachfenster mit einem Stein eingeschlagen und sind dann über eine Leiter ins Haus gelangt. Den Schaden am Fenster beziffert die Polizei auf rund 1000 Euro.

Die Kripo in Memmingen hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen, die sich unter der Telefonnummer 08331/1000 melden können. (mz)