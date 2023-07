Einbrecher stehlen Werkzeug auf einer Baustelle

Unbekannte Täter gelangten durch ein Fenster in ein Haus am Kirchheimer Marktplatz. Die Polizei sucht Zeugen.

Bislang unbekannte Täter Zutritt sind am vergangenen Wochenende in eine Baustelle am Kirchheimer Marktplatz eingestigen und haben dort Werkzeug gestohlen. Laut Polizei wurde zwischen Freitagnachmittag und Montagfrüh ein Fenster im Erdgeschoss aufgehebelt und die Einbrecher gelangten so in das Innere des Gebäudes, das gerade umgebaut wird. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Mindelheim unter Telefon 08261/7685-0 zu melden. (mz)