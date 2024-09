Historischer Zedernsaal im Fuggerschloss Kirchheim öffnet nach Jahren wieder

Vorfreude herrscht in der Unterallgäuer Kulturszene. Nach Jahren der Schließung soll am Sonntag, 29. September, endlich wieder ein Konzert im Zedernsaal des Kircheimer Fuggerschlosses stattfinden. Die „Neue schwäbische Sinfonie“ will an ihre alte Wirkungsstätte zurückkehren, die seit einigen Jahren nicht zur Verfügung stand. Aus Brandschutzgründen war der Saal 2020 geschlossen worden. Was jetzt unternommen wurde, um den Saal wieder für Konzerte nutzen zu können, bleibt jedoch zunächst noch offen.

Ulf Lippmann Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Zedernsaal Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Fuggerschloss Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis