Kirchheim erhöht die Kita-Gebühren und nimmt Kredit für Kita-Neubau auf

Plus Im katholischen Kindergarten "Maria Königin" in Kirchheim werden die Elternbeiträge erhöht. Außerdem nimmt der Markt einen Kredit für den Neubau der Kita St. Nepumuk auf.

Von Josephine von der Haar

Gestiegene Elternbeiträge, Neubau einer Kindertagesstätte: Der Markt Kirchheim will und muss in die Kinderbetreuung investieren. Weil die Gemeinde selber jedoch sparen muss, werden die Elternbeiträge angeglichen. Für den Neubau einer Kita nimmt die Gemeinde einen Kredit auf. Was das konkret bedeutet.

Um knapp zehn Prozent steigen die Elternbeiträge in der katholischen Einrichtung "Maria Königin" in Kirchheim. Festgelegt hat dies der Träger des Kindergartens, das Kita-Zentrum St. Simpert in Augsburg. Begründet wird die Erhöhung mit gestiegenen Personalkosten sowie höheren Sach- und Verwaltungskosten. Damit die Gemeinde diese Erhöhung nicht tragen muss, werden die Elternbeiträge erhöht. Konkret bedeutet das, dass Eltern ab dem 1. September 2024 zwischen zehn und 14 Euro mehr pro Monat zahlen müssen - abhängig davon, wie viele Stunden ihr Kind in der Kindertagesstätte oder der Krippe verbringt.

