Kirchheims Bürgermeisterin räumt mit Gerüchten auf

Die Bürgerversammlung in Kirchheim fand diesmal in der TSV-Turnhalle statt.

Plus Susanne Fischer äußert sich bei der Bürgerversammlung in Kirchheim zur Erschließung des neuen Baugebiets und dazu, warum eine Leitplanke auf einmal verschwand.

Der Gasthof zum Adler ist immer noch eine Großbaustelle und im Gasthof Lechler ist nicht so viel Platz, was vielleicht einige Bürgerinnen oder Bürger abschrecken könnte, überhaupt zu kommen: So erklärte Bürgermeisterin Susanne Fischer den Grund dafür, dass die Bürgerversammlung für Kirchheim in diesem Jahr einmal in einem ganz anderen Rahmen stattfand, nämlich in der TSV-Turnhalle. Gut eine Stunde präsentierte die Rathauschefin die Zahlen des Haushalts und die wichtigsten Themen des Ortes, anschließend hatten die Kirchheimerinnen und Kirchheimer das Wort.

Die Themen aus Fischers Vortrag und die Fragen der Bürgerinnen und Bürger waren dabei sehr vielfältig:

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

