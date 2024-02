Kirchheim

vor 48 Min.

Marktrat diskutiert über Kirchheims Faschingsumzug 2025

Der Faschingsumzug, den der TSV Kirchheim 2025 wieder veranstalten will (hier ein Bild von 2023), war Thema im Marktrat.

Plus Der TSV Kirchheim hat die Gemeinde um Unterstützung beim Faschingsumzug 2025 gebeten. Die hat zugestimmt, aber will den Verein noch stärker in die Pflicht nehmen.

Wie schon 2023 soll es auch im kommenden Jahr wieder einen Faschingsumzug in Kirchheim geben. Veranstalter sind die Schlossfunken beziehungsweise der dahinter stehende Turn- und Sportverein. Dieser hat deshalb bei der Gemeinde einen Antrag auf Kostenübernahme der Einsatzstunden von Feuerwehr und Bauhof gestellt - und damit eine kleine Diskussion ausgelöst.

Bislang wurden solche Arbeitsstunden intern verrechnet, um Vereine im Ort zu unterstützen, erläuterte Bürgermeisterin Susanne Fischer. Zwar müsse die Marktgemeinde sparen. "In meinen Augen ist es aber der falsche Weg, Vereine für die Bauhofleistungen bezahlen zu lassen", sagte sie. "Da würde man mehr kaputt machen als gut."

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen