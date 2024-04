Kirchheim, Mattsies

vor 21 Min.

Plötzlich Masken-Hersteller: Wie es für zwei Firmen nach Corona weiterging

Plus Schneider in Kirchheim und Grob Aircraft in Mattsies sind 2020 in die Maskenproduktion eingestiegen. Würden sie es wieder tun? Über zwei unterschiedliche Antworten.

Von Melanie Lippl

Drita Schneider ist immer noch aufgebracht, wenn man sie auf die Masken anspricht, die ihre Firma in der Corona-Pandemie hergestellt hat – und vor allem darüber, was danach geschah. "Über die Misere der Maskenproduktion könnte ich ein ganzes Buch schreiben", sagt die Geschäftsführerin der Schneider Kunststofftechnik in Kirchheim und beginnt zu erzählen.

Noch gut erinnere sie sich an den Beginn der Pandemie, als selbst OP-Masken nirgendwo zu bekommen waren. Mitarbeitende in Krankenhäusern, Pflegeheimen, Pflegediensten, sie alle litten unter der Situation. "Es war spürbar, dass von heute auf morgen aus China nichts mehr kam", sagt Schneider. Sie entschloss sich kurzerhand, mit ihrem Unternehmen in die Maskenproduktion einzusteigen. "Wir hatten mit sehr hohen Anforderungen an das Material und die nötigen Zertifizierungen zu kämpfen", sagt Drita Schneider. Am 31. Juli 2020 startete die Produktion der OP-Masken. Weil Schneider erst mal nur mit einer Maschine loslegte, lief die Arbeit teils sogar im Drei-Schicht-Betrieb. 18 Millionen Masken wurden in Kirchheim produziert. Am 31. Dezember 2021 war damit Schluss. "Ab 2022 waren medizinische OP-Masken wieder abgeschrieben", sagt Schneider. "Als die chinesischen Masken wieder verfügbar waren, wurden die wieder gekauft. Hauptsache billig."

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen