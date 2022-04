Neue Leitung bei der Firma Wolf in Kirchheim

Wirtschaft Der Kirchheimer Kunststoffverarbeiter erweitert seine Geschäftsführung und erhält eine Auszeichnung.

Die Kirchheimer Firma Franz Wolf Kunststoffverarbeitung hat ihre Geschäftsführung erweitert: Mit dem Geschäftsjahr 2022 ist Moritz Kaiser, der Sohn der langjährigen Inhaberin und Geschäftsführerin Petra Kaiser, in die Geschäftsführung berufen worden. Er wird damit in dritter Generation als technischer Geschäftsführer und Sprecher der Geschäftsführung das Familienunternehmen mit über 50-jähriger Historie anführen. Moritz Kaiser wird in seiner Arbeit von Dr. Michael Hofmann, der ebenfalls dem Kreis der Inhaberfamilie zuzurechnen ist, als neuem kaufmännischen Geschäftsführer unterstützt.

Wolf Kunststoffverarbeitung ist Spezialist für technische Präzisionsteile im Spritzgussverfahren mit eigenem Formenbau. Die Firma konstruiert, produziert und beliefert Kunden weltweit mit Teilen unter anderem in den Bereichen Automotive, Sensorik und Steuerungstechnik, Luft- und Antriebstechnik, Übertragungs- und Mobilfunktechnologie, Leit- und Sicherheitstechnik, elektronische Systeme, Pneumatiksysteme und Kabelkonfektion.

Kirchheimer Unternehmen bleibt in der Familie

Der neue Chef Moritz Kaiser ist zuversichtlich, den Generationenwechsel in den nächsten Jahren zu meistern und dankbar, „zwei erfahrene Familienmitglieder an meiner Seite zu wissen“. Seine Mutter Petra Kaiser freut sich, dass ihr Sohn als Teil der Inhaberfamilie mit seiner langjährigen Kenntnis und Expertise im Unternehmen und seiner „bodenständigen und gleichzeitig zukunftsgerichteten Art“ ihre Nachfolge antritt.

Michael Hofmann wird ihn als Kaufmann in allen verwaltungsseitigen Themenstellungen unterstützen. Bei Franz Wolf gab es jüngst noch einen weiteren Grund zur Freude: Landrat Alex Eder und Bürgermeisterin Susanne Fischer überreichten die Urkunden zum Umwelt- und Klimapakt Bayern an den neuen Geschäftsführer Moritz Kaiser. (mz)