Bei "Scherz ist Trumpf" in Kirchheim blieb kein Auge trocken

Gelungene Prunksitzung der Schlossfunken in Kirchheim. Mehr als 40 Aktive auf der Bühne, drei Garden und die Prinzenpaare sorgten für beste Unterhaltung.

„Sie können sich mit allen anderen Fachingsveranstaltungen messen, egal wo“, sagte Stammgast Erika Defrancesco begeistert. Das abwechslungsreiche Programm der Kirchheimer Schlossfunken unterhielt den ausverkauften Saal hervorragend. Am Ende des Abends blieb lediglich die Frage offen, warum Comedy-Ausnahmetalent Lukas Scheifele nicht längst auf den größten Bühnen dieses Landes zu sehen ist.

Lukas Scheifele begeisterte als Moderator in Kirchheim. Foto: Kathrin Elsner

„Heute darf jeder über sich selbst lachen“, sagte Moritz Scheifele zu Anfang, der mit seinem Cousin Lukas Scheifele auf eine so originelle und witzige Art durch das Programm führte, dass den Zuschauerinnen und Zuschauern das Herz aufging. Und so konnte auch Bürgermeisterin Susanne Fischer über alle charmant aufs Korn genommenen Kirchheimer Gegebenheiten herzlich lachen. „Toll, dass der Spirit so rüberkommt“, sagte sie strahlend, „die allgemeine Freude und Fröhlichkeit ist so ansteckend, es ist einfach schön“.

Lukas Scheifele zeigte sich in Kirchheim als Ausnahme-Talent

Die beliebte Veranstaltung fiel just auf die Übertragungszeit von "Fastnacht in Franken" aus Veitshöchheim. Doch plötzlich standen da doch Heißmann und Rassau auf der Kirchheimer Bühne, oder doch nicht? Lukas und Moritz Scheifele agierten in dem bekannten, hier etwas abgewandelten Sketch „Werbung“ so herausragend, dass man sich gewünscht hätte, ein Talentscout wäre im Saal anwesend. Comedy-Ausnahmetalent Lukas Scheifele spielte im rosa-pinkfarbenen-Outfit mit Federboa so gekonnt und natürlich mit dem Publikum wie die ganz Großen dieser Branche, jede Äußerung führte zu Lachern. „Da werden die Lachmuskeln strapaziert, so soll´s sein“, bemerkte Zuschauerin Susi Dobry treffend.

72 Bilder So lustig und bunt war es bei "Scherz ist Trumpf" in Kirchheim Foto: Kathrin Elsner

Für Strahlen im Publikum sorgten zudem die toll aufgeführten Gardemärsche. Der Minihofstaat der Schlossfunken Kirchheim berührte die Zuschauerherzen ebenso wie die Teenie-Garde, die an diesem Abend sowohl den neu eingeübten Gardemarsch als auch einen fetzigen Showtanz aufführte. Die Große Garde glänzte mit einem Glamour-Showtanz aus den zwanziger Jahren, zudem war ihre Synchronität beim Gardemarsch bemerkenswert.

Manuel Schiegg sang ein Duett mit sich selbst

Und dann kam ein ganz besonderer Auftritt, der den Saal regelrecht beben ließ: Manuel Schiegg in der Rolle von „il Signore e la Signora Schiegg“. Eine Körperhälfte als Mann und eine als Frau verkleidet sang er ein Playback-Duett und performte in einer Weise, die den Zuschauerinnen und Zuschauern vor Lachen die Tränen in die Augen trieben. Sogar einen halben Bart hatte er sich stehen lassen. „Wenn du das den ganzen Fasching so lässt, geb ich dir ein paar Meter Schnaps aus“, sagte Moderator Moritz Scheifele mit einem Augenzwinkern, doch er lehnte dankend ab.

Manuel Schiegg sang bei "Scherz ist Trumpf" in Kirchheim ein Duett mit sich selbst. Foto: Kathrin Elsner

Echtes Schauspieltalent zeigten auch Matthias Högel, Matthias Wiedemann und Maximilian Frehner in ihren ausdrucksstarken pantomimischen Darstellungen, die sie als Clowns verkleidet faschingsgerecht auf die Bühne zauberten.

Spätestens als der ganze Saal schunkelnd den selbst gedichteten Liedtext „Ja bei uns in Kirchheim ist der Himmel so blau, wenn wir Fasching feiern, dann sind wir des au“, laut mitsang, war klar, dass das Moderatoren-Duo recht hatte, als es am Ende des Abends bemerkte: „Das gibt morgen einen Lachkater“.