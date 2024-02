Unfall mit Oldtimer an der Wanzl-Kreuzung: Feuerwehr regelt Verkehr

Am Mittwochnachmittag hat es auf der Wanzl-Kreuzung in Kirchheim einen Unfall gegeben. Auch ein Oldtimer war beteiligt.

An der Wanzl-Kreuzung bei Kirchheim hat es am späten Mittwochnachmittag wieder einmal gekracht: An dem Unfall war neben einem Sprinter auch ein Oldtimer beteiligt. Wie die Polizei mitteilt, wollte der 25-jährige Fahrer des Transporters die Staatsstraße 2037 in Fahrtrichtung Kirchheim überqueren und missachtete dabei die Vorfahrt eines in Richtung Pfaffenhausen fahrenden 24-Jährigen, der mit einem Oldtimer unterwegs war. Er wurde bei dem Zusammenstoß leicht verletzt und ins Krankenhaus gebracht.

Den Schaden an den beiden Fahrzeugen beziffert die Polizei auf rund 38.000 Euro. Um den Unfall aufzunehmen, wurden die Staatsstraße für rund eine Stunde in nördlicher Fahrtrichtung gesperrt. Die Freiwillige Feuerwehr Kirchheim kümmerte sich mit zwölf Einsatzkräften um die Verkehrssicherung sowie um die ausgelaufenen Betriebsstoffe. Den 25-jährigen Unfallverursacher erwartet nun eine Anzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung. (mz)