Wie geht es mit Kirchheims Wertstoffhof weiter?

Was ist dran an den Gerüchten, dass der Kirchheimer Wertstoffhof schließt? Bürgermeisterin Susanne Fischer gibt Auskunft.

Kurz vor dem Ende der öffentlichen Marktratssitzung hat sich Norbert Ellenrieder erkundigt, was an den Gerüchten dran sei, dass der Kirchheimer Wertstoffhof schließen würde.

"Er wird noch eine Weile weiter bestehen", antwortete Bürgermeisterin Susanne Fischer. Doch das Landratsamt denke derzeit über die Wertstoffhöfe nach. Im Zuge dessen sollen Kirchheim und Pfaffenhausen zusammengelegt werden, so die Bürgermeisterin. Noch sei aber unklar, wo dieser neue Wertstoffhof entstehen soll. Das Personal des "neuen" Wertstoffhofs würde dann von der Gemeinde an den Landkreis übergehen, der dann Betreiber sein wird, so Fischer.

Laut einer Sprecherin im Landratsamt ist noch nichts beschlossen: Das Abfallwirtschaftskonzept werde im Frühjahr dem Ausschuss für Umwelt- und Klimaschutz vorgestellt. Die Kreisräte müssen dann darüber beraten und abstimmen. (home)