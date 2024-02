Zuschuss für Kirchheimer Bücherei fällt geringer aus

Kirchheim muss sparen - das trifft jetzt auch die Bücherei. Der jährliche Zuschuss wird um ein Viertel verringert.

Zuletzt hat die Kirchheimer Bücherei einen jährlichen Zuschuss von 2000 Euro von der Marktgemeinde erhalten - doch angesichts der angespannten finanziellen Lage des Marktes hat das Bücherei-Team erklärt, dass auch 1500 Euro in Ordnung wären, erläuterte Bürgermeisterin Susanne Fischer im Marktrat, wo der Zuschussantrag zur Debatte stand. "Wir sind froh, dass wir die Bücherei haben", sagte sie über die Ehrenamtlichen, die sich dort engagieren und die laut Fischer "sparsam mit den Geldern umgehen".

1500 Euro Zuschuss für die Kirchheimer Bücherei

Einstimmig sprach sich der Marktrat dafür aus, die Bücherei in diesem Jahr mit 1500 Euro zu bezuschussen.

7225 Entleihungen gab es im vergangenen Jahr in der Bücherei, das sind fast 1000 mehr als noch im Jahr 2022, in dem die Zahl bei 6316 lag. Insgesamt hat die Bücherei 6736 Medien in ihrem Bestand. (home)