Auf 521 Millionen Euro beläuft sich die aktuelle Kostenberechnung für den Bau des Klinikums und des Bezirkskrankenhauses. Darum ging es jetzt im Stadtrat.

Auf 521,6 Millionen Euro beläuft sich die aktuelle Kostenberechnung für den Neubau des Klinikums Memmingen und des Bezirkskrankenhauses (BKH) als Gesamtprojekt. Grünes Licht gab es dafür im Plenum des Memminger Stadtrats, das zugleich der Entwurfsplanung und der Abgabe eines Förderantrags bei der Regierung von Schwaben zustimmte. Klaus Holetschek, bayerischer Gesundheitsminister und Stadtrat, bezeichnete den Neubau als „Jahrhundertprojekt“ für die Stadt.

Gesundheitsminister Holetschek: "Ein Jahrhundertprojekt für Memmingen"

Die Generalplaner von der „Arge Nickl, Süss, Horn + Horn“ sowie der Projektsteuerer „PSB Wasner“ erläuterten den Stadträtinnen und -räten den derzeitigen Planungsstand. Eng eingebunden waren laut den Experten Mitarbeitende des Klinikums. Ursprünglich waren die Baukosten für Klinikum und BKH auf gut 360 Millionen Euro geschätzt worden, im Zuge einer detaillierteren Planung und des stetigen Anstiegs der Baupreise waren sie bis Dezember 2021 auf über 427 Millionen Euro angewachsen, nun auf 521,6 Millionen.

Der aktuellen Kostenschätzung zufolge beträgt der Anteil für das BKH 49 Millionen Euro, jener für das Klinikum 472,6 Millionen. Weil zu dieser Summe prognostizierte Baupreissteigerungen von rund 60 Millionen Euro hinzukommen, ergibt sich für das Klinikum ein Gesamtbudget von 533 Millionen. Als förderfähige Kosten werden bei der Regierung von Schwaben 391,2 Millionen Euro beantragt, davon entfallen 348,6 Millionen auf das Klinikum. Wie viel staatliche Förderung tatsächlich fließt, ist offen.

Klinik-Neubau in Memmingen: Auch die Entwicklung des Verkehrs ist Thema

Nicht in der Kostenberechnung enthalten sind unter anderem das Parkhaus sowie ein Medizinisches Versorgungszentrum (MVZ) und Investitionen in die Infrastruktur außerhalb der Grundstücksgrenze. Dazu zählen insbesondere Kosten für Bauarbeiten an der Europastraße. Transparenz bei der Entwicklung des Verkehrs vor Ort nannte Stadtrat Matthias Ressler ( SPD) als wichtigen Punkt: Die Memminger müssten frühzeitig informiert werden. Oberbürgermeister Jan Rothenbacher erwiderte, dass sich der Bauausschuss noch mit dem Thema befassen werde – fest stehe, dass „ein substanzieller Anteil der Verkehrsanbindung“ aus Richtung Norden und nicht über die Buxheimer Straße erfolge.

Wann starten die Bauarbeiten für das neue Memminger Klinikum?

Ivo Holzinger (SPD), Stadtratsreferent für Kindertageseinrichtungen, fragte, ob in den Planungen ein Betriebskindergarten berücksichtigt wird. Laut Klinikvorstand Maximilian Mai hat eine Umfrage bei Mitarbeitenden „einen gewissen Bedarf“ gezeigt: „Aber nicht in dem Ausmaß, dass wir unmittelbar aktiv werden müssten.“ Auch sei ein Kita-Betrieb „nicht nebenbei zu machen“, wandte er ein. Laut OB Rothenbacher wird das Thema geprüft, es habe aber keinen Vorrang. Als nächste „Meilensteine“ wurden der Start der vorbereitenden Arbeiten mit der Verlegung eines Abwasserkanals voraussichtlich ab Oktober genannt – und das Ergebnis der Förderantragsprüfung der Regierung von Schwaben. Baubeginn soll im Frühjahr 2025 sein. Das neue Krankenhaus wird nur knapp die Hälfte des Areals am Autobahnkreuz Memmingen einnehmen. Wer sich daneben ansiedeln darf, ist Inhalt eines Vorentwurfs.

