Auto kracht in Hühnerstall: Fahrerin bei Unfall in Köngetried schwer verletzt

Auf glatter Straße geriet der Wagen einer 78-Jährigen in Köngetried ins Rutschen und prallte gegen einen hölzernen Stall.

Eine 78-jährige Frau war am Sonntagabend mit ihrem Auto in Köngetried auf dem Birkenweg unterwegs und verlor an der Einmündung „Im Zipfel“ auf winterglatter Fahrbahn die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Sie kam von der Straße ab und rammte einen hölzernen Hühnerstall. Die Frau wurde laut Polizei in ihrem Wagen eingeklemmt und musste von der Feuerwehr Mindelheim mit hydraulischem Gerät befreit werden. Sie kam schwer verletzt ins Krankenhaus.

Der Unfall in Köngetried kostete auch zwei Hennen das Leben

Die Feuerwehr Köngetried sicherte den stark beschädigten Hühnerstall, wo durch den Unfall zwei Hennen starben. Am Fahrzeug entstand ein Schaden in Höhe von rund 15.000 Euro, dem Eigentümer des Hühnerstalls entstand ein Schaden von etwa 20.000 Euro. Außer den Feuerwehren Mindelheim und Köngetried waren noch die Feuerwehren Unteregg und Dirlewang vor Ort, so die Polizei. (mz)