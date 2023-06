Ein Abend voller Lebensfreude mit dem Gesangverein Köngetried und seinen Gästen

Viel Abwechslung und herausragende Stimmen machten das Jahreskonzert zu einem besonderen Erlebnis.

"Aller guten Dinge sind drei", diese alte Redensart erhielt beim Jahreskonzert des Gesangvereins Köngetried im Gasthaus „Goldener Adler“ in Unteregg eine ganz besondere Bedeutung. Nicht nur, dass der Verein drei gleichberechtigte Vorsitzende hat: Norbert Holzheu, Margit Dorn und Ingrid Bauer. Nein, schon traditionsgemäß traten auch in diesem Jahr drei Chöre auf: Der Männerchor Dirlewang, die „Brothers in Voice“ aus Buchloe und natürlich die Gastgeber aus Köngetried. Zum ersten Mal leitete Gerhard Laxgang den Chor und das mit starkem Engagement.

Laxgang wird dieses Amt vorübergehend ausführen. Im Herbst dann übernimmt seine Tochter Regina das Dirigat. Den Gesangverein Köngetried und den Männerchor Dirlewang begleitete in gewohnt souveräner Weise Ludwig Salger am Klavier. Und zum dritten Punkt der Redensart: das vor musikalischem Leben nur so sprühende Konzert dauerte drei Stunden. Da kam keine Langeweile auf, war doch das Programm äußerst vielfältig.

Alle waren in Köngetried glücklich

Wie wahr: „Musica, die ganz liebliche Kunst“, eine Komposition von Johannes Jeep, ließen die Sängerinnen und Sänger vom Gesangverein hören. Mit „You raise me up“ hatten sie absolut recht. Dieser Popsong von Rolf Løvland und Brendan Graham baute die Stimmung im Saal auf, machte das Zuhören bis zum letzten Lied zu etwas Besonderem. Schließlich waren alle ganz im Sinne von „The Turtles“ zusammen glücklich.

Die "Brothers in Voice" aus Buchloe waren Gäste beim Jahreskonzert des Gesangvereins Köngetried. Foto: Maria Schmid

Dafür sorgten auch die „Brothers in Voice“. Schließlich konnten die Gäste bestätigen, sie sind allesamt Männer, die man mag. Sie überzeugten mit Geschichten aus dem Alltag der Bahnreisenden und gackerten beim „Ich wollt‘, ich wär‘ ein Huhn“ in unnachahmlicher Weise. Selbstbewusst sangen sie die weiblichen Gäste mit „Hallo, Mädels“ an. Die Männer vom Chor aus Dirlewang haben ihr „Herz an Dirlewang verloren“ und leben so gern am Mindelstrand. Dass sie hervorragende Tenöre in ihren Reihen haben, bewiesen sie beim Medley mit Liedern von Udo Jürgens. Johann Irsigler sang voller Inbrunst „Vielen Dank für die Blumen“, den Titelsong der Serie "Tom und Jerry“. Helmut Gaspar verstand sich besonders gut auf „Griechischer Wein“. Brausender Applaus der Gäste im Saal war ihnen allen sicher. Ein Highlight war zum Abschluss „Gabriellas Song“ aus dem anrührenden Film „Wie im Himmel“, zauberhaft arrangiert von Lars Wallenäs. Ach ja, „Solang man Träume noch leben kann“ sind diese Arrangements klassischer und moderner Lieder ein Genuss, zumal es reine Naturstimmen sind, die zu hören waren – ohne Lautsprecher, ohne Technik. Diese Stimmen begeisterten.

Einlage des Gesangsvereins war eine Überraschung

Einen kleinen Abstecher machten vier Sängerinnen vom Gesangverein. Diese Einlage stand nicht im Programm, war eine echte Überraschung. Die Sängerinnen traten, ganz in schwarz gekleidet, als Witwen auf. Darunter war Heidi Mitternacht an ihrer Gitarre. Sie verkündeten einhellig: „Wiedermal sind wir zu haben, wiedermal sind wir plötzlich ganz allein, doch wer uns’re Männer wirklich kannte, weiß, das ist kein Grund zum Traurigsein.“ Nun, alle vier Ehemänner hatten aus ganz privaten Gründen das Zeitliche gesegnet. Ja, schließlich kam es am Ende heraus: „… weil halt manche von uns noch ein paar Jahre sitzen.“

Zum Abschluss wurde noch der Vorsitzende Norbert Holzheu mit einer Urkunde und einem herzlichen Dankeschön für zwanzig Jahre als Vorsitzender geehrt und alle drei Chöre sowie die Gäste im Saal sangen aus vollen Kehlen gemeinsam „Kein schöner Land“. Ein großartiges Finale voller Wohlklang.