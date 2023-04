Köngetried

vor 49 Min.

Ein neues Leben für den alten Pfarrhof in Köngetried

Früher muss der alte Pfarrhof in Köngetried ein echtes Schmuckstück gewesen sein. Und in ein solches will Bauingenieur Andreas Adldinger das denkmalgeschützte Gebäude auch wieder verwandeln.

Plus Über Jahrzehnte ist der alte Pfarrhof in Köngetried zusehends verfallen. Doch nun soll er wieder zu dem Schmuckstück werden, das er früher einmal war.

Von Sandra Baumberger Artikel anhören Shape

Eine Ruine ist der alte Pfarrhof in Köngetried nun nicht, aber aus Sicht des Laien fehlt nicht viel und er wäre eine: Von außen hält eine Art Stützkorsett das denkmalgeschützte, 385 Jahre alte Haus zusammen, innen sind die Risse in den Mauern teils so groß, dass man problemlos nach draußen gucken kann. In einigen Zimmern klaffen große Löcher in den Böden, grüne Verfärbungen an der Decke deuten auf einen Wasserschaden hin. Von der Decke hängen Spinnweben, schwarz vom Staub der Jahrzehnte, und im Bad wuchert der Salpeter zentimeterlang wie dichte weiße Watte aus der Wand. Und doch sieht Andreas Adldinger nicht nur den Verfall, sondern auch das Schmuckstück, das dieser Pfarrhof einmal war – und zu dem er ihn in den nächsten eineinhalb Jahren wieder machen will.

Unter dem bröckelnden Putz ist Andreas Adldinger die Bemalung an der Fassade des alten Pfarrhofs aufgefallen. Foto: Sandra Baumberger

Schon vor einigen Jahren hat Adldinger den Pfarrhof gekauft, dessen schlechter baulicher Zustand letztlich alle abgeschreckt hat, die sich je ernsthaft für das Haus interessiert haben. Auch bei Adldinger war es nicht unbedingt Liebe auf den ersten Blick. "Am Anfang hat man eher ein bisschen weggeschaut", gibt der Bauingenieur aus dem Landkreis Freising zu. Weil das auf Dauer aber einigermaßen schwierig ist, wenn die Schwiegereltern direkt gegenüber wohnen, sah er ihn sich doch irgendwann genauer an. Ihm fiel die Bemalung auf, die unter dem bröckelnden Putz zum Vorschein kam. Und er bemerkte: "Da ist mehr dahinter, als man vermuten würde."

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen