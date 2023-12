Adventskonzert in Köngetried: Personell schwach, aber musikalisch sehr stark

Beim Adventskonzert in Köngetried fehlten viele Stimmen. Trotzdem überzeugte der Gesangverein auf ganzer Linie.

Können zwei Drittel ein Ganzes ergeben? Ganz gewiss nicht in der Mathematik. Doch ist es in der Kunst möglich? Auf jeden Fall! Bewiesen haben das die Sängerinnen und Sänger mit ihren drei Vorsitzenden – Margit Dorn, Norbert Holzheu, Ingrid Bauer – vom Gesangverein Köngetried. Sie machten es möglich, dass bei ihrem Adventskonzert in der Pfarrkirche St. Stephan trotz des Fehlens von einem Drittel ihrer erkrankten aktiven Mitglieder ein wunderbares Konzert in der voll besetzten Kirche möglich war. Und das zur großen Freude aller Anwesenden, die nicht mit Applaus sparten.

Natürlich fehlten im Chor die vielen Stimmen. Doch die Sängerinnen und Sänger steigerten ihr Stimmvolumen auch durch den großen Einsatz vom Solisten Markus Hauser (Bass) und dem „Dreigesang Laxgang“ mit Gabriele und Gerhard Laxgang und ihrer Tochter Regina Goldberg. Für Regina Goldberg war es nicht nur ihr professioneller Einsatz an ihrer Harfe. Sie hatte an diesem Konzertnachmittag ihre Premiere als Chorleiterin des Gesangvereins Köngetried.

Der Solosänger begleitete sich selbst an der Gitarre

Da sie unter anderem beim ersten Block den Chor an ihrer Harfe begleitete, trat Gabriele Laxgang ans Pult und dirigierte unter anderem den zauberhaften „Andachtsjodler“. Beim Dreigesang begleitete Regina Goldberg (Alt) die Lieder an ihrer Harfe, mit Gabriele Laxgang (Sopran) und Gerhard Laxgang (Tenor) bei „Maria, hör‘ den Engel an“ und später „Los Hansel, was mir hat der Nachbar dazählt“. Gerhard Laxgang war auch als Sänger im Chor aktiv und dirigierte ihn, wenn Gabriele Laxgang Klavier und Regina Goldberg Harfe spielten. Aufgrund der großen Krankheitswelle fielen auch die choreigenen Musikanten aus, doch da sprang Sänger Markus Hauser ein. Er nahm seine Gitarre und begleitete sich selbst bei „Süßer die Glocken nie klingen“. Das „Transeamus“ sang er gemeinsam mit dem Chor. Die Wechsel wurden zu einem fließenden Geschehen.

Natürlich mit dabei war auch in diesem Jahr – zum zehnten Mal – die Gesangsgruppe „Fo(u)r Joy“ mit Armella Wißmiller, Frank Steigerwald, seine Frau Susanne und Eva Kolb. Sie hatten traditionelle Weisen aus England mitgebracht. Ob die Tin Whistle, die Querflöte oder die Gitarren, sie überzeugten wieder mit ihrer Musikalität beim „Down to the river to pray“. Der Gesangverein Köngetried stieg mit seinen zwei Dritteln der Stimmen zur Höchstform auf, als die Mitglieder das „O Holy Night“ sangen, mit der herausragenden klaren Sopranstimme von Armella Wißmiller.