Könghausen

vor 33 Min.

Zusamkult in Könghausen geht in die zweite Runde

Plus Seit zwei Jahren gibt es in Könghausen Zusamkult, das schon jetzt Kultstatus hat. Denn in welcher 150-Seelen-Gemeinde gibt es schon Kabarett mit bekannten Größen?

Von Sandra Baumberger

Im Saal des Bürger- und Vereinshauses in Könghausen haben 150 Leute Platz, im Grunde also das komplette Dorf. Das hatte sich trotz seiner überschaubaren Größe in ebendiesem Saal Kabarett-Abende gewünscht. Und weil man in Könghausen nicht nur redet, sondern anpackt, war schnell "Zusamkult" geboren. Es steht für "Zusammen Kultur erleben" und die Zusam, die direkt am Vereinshaus vorbeifließt. Und es ist die Klammer über dem Kulturprogramm, das am Freitag, 20. Oktober, mit dem Kabarettisten Christian Maier alias "da Huawa" in die zweite Runde geht.

Vor gut einem Jahr war bereits sein Kollege Stefan Kröll hier und der Saal zur Freude von Markus Sailer und Thomas Strehler beinahe ausverkauft. Die beiden sind die Geschäftsführer des Bürger- und Vereinshauses, das so heißt, weil Bürger und Vereine es in Eigenleistung gebaut haben, als die Wirtschaft im Ort zumachte, und weil es allen offensteht. "Das Haus ist der Mittel- und Knotenpunkt für alle Aktivitäten im Ort", erklärt Thomas Strehler. Er ist Vorsitzender des Feuerwehrvereins, Markus Sailer Vorsitzender des Schützenvereins Alpenrose, die stellvertretend für alle übrigen Vereine im Ort die Trägerschaft für das Bürger- und Vereinshaus übernommen haben. Und seit zwei Jahren sind sie nun eben auch Veranstalter.

