Der offene Treff ist eine wichtige Initiative

Plus Ein offener Treff richtet sich an Menschen mit und ohne Behinderung. Davon können wir alle profitieren, findet unsere Autorin.

Der offene Treff in der Kulturfabrik Mindelheim ist eine wichtige Initiative, von der wir alle profitieren können. Menschen mit und ohne Behinderung begegnen sich im Alltag viel zu selten. Dadurch entstehen Unsicherheiten und Vorbehalte im Umgang mit Menschen mit Behinderung. Diese lösen sich jedoch schnell in Luft auf, wenn man einmal gemeinsam Zeit verbringt.

Die Atmosphäre beim offenen Treff ist herzlich, einladend und offen. Es ist ein niedrigschwelliges Angebot, bei dem jeder willkommen ist. Und es zeigt sich: Gemeinsam Spiele spielen geht fast immer. Dabei eröffnen sich außerdem Räume für Gespräche und Austausch.