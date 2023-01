Die Mindelheimer Tiefgarage darf nicht isoliert betrachtet werden

Plus In der Mindelheimer Tiefgarage darf man bislang eine Stunde kostenlos parken. Mindelheims Bürgermeister Winter findet, man sollte das abschaffen. Das hätte Folgen.

Mindelheims Rathauschef Stephan Winter hat eine Debatte angestoßen, die überfällig ist. Mindelheim braucht in der Altstadt und rund um die Altstadt ein stimmigeres Parkkonzept. Sein Vorschlag, die erste Stunde Parken in der Tiefgarage der Altstadt nicht mehr kostenlos anzubieten, wäre allerdings eine Einzelmaßnahme.