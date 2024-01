Feuerwerk in Türkheim? Lasst es krachen!

Plus Seit Jahren wird in Türkheim diskutiert, ob es weiterhin ein aus der Gemeindekasse bezahltes, zentrales Feuerwerk in der Silvesternacht geben soll.

Ist es – grob geschätzt – bis zu 20.000 Euro aus der Türkheimer Gemeindekasse wert, dass sich in der Silvesternacht Tausende Menschen im Ortskern treffen und gemeinsam in ein hoffentlich gutes neues Jahr reinfeiern? Mit dem zentralen und von der Gemeinde organisierten Event hat der Wertachmarkt tatsächlich etwas ganz Eigenes, Besonderes, um das ihn viele Nachbarkommunen beneiden. Friedlich geht es hier zu, und alle sind glücklich, man trifft alte Bekannte, schließt neue Freundschaften. Man gönnt sich ein Gläschen Sekt (mit zwei Euro auch noch wirklich billig!), stößt aufs neue Jahr an, und DJ Knödel Ostler sorgt für Stimmung. Das passt seit Jahren – und das sollte auch so bleiben!

Bei Vereinen übernimmt Türkheim die Hälfte der Investitionskosten

In naher Zukunft wird sich der Gemeinderat damit beschäftigen (müssen), wie künftig mit Vereinszuschüssen für Investitionen umgegangen werden soll. Bislang galt: Die Gemeinde Türkheim zahlt die Hälfte der Anschaffungskosten. Da wird eine Tracht für Schützen (rund 1300 Euro) ebenso mitfinanziert wie ein Mähroboter für das Juze in Irsingen (rund 5000 Euro) – so geschehen in der jüngsten Sitzung. An der Unterstützung der Vereine will natürlich kein Marktrat rütteln, doch ob es immer und automatisch bei der Hälfte bleiben muss? Das soll hinterfragt werden – und das ist richtig so.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen