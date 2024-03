Türkheim: Wer auf stur schaltet, ist für Zwangsbelegung mitverantwortlich

Eine "Gnadenfrist" hat das Landratsamt der Gemeinde Türkheim eingeräumt: Jetzt hat Türkheim noch Zeit, um Vorschläge für Standorte für Flüchtlings-Notunterkünfte zu suchen.

Selbst die allergrößten Fans von öffentlichen Gemeinderatsdebatten müssen manchmal erkennen und zugeben, dass es seltene Einzelfälle gibt, in denen eine breite Öffentlichkeit der Sache mehr schaden als nutzen kann. Die Suche nach denkbaren Standorten für Notunterkünfte für Flüchtlinge ist so ein Thema - leider! Denn es hat sich in Türkheim wie in nahezu allen anderen betroffenen Kommunen gezeigt, dass der Sturm der Entrüstung sofort losbricht, sobald auch nur leise über ein Grundstück nachgedacht wird. Da hat Türkheim ja bei den Standorten möglichen Standorten Bahnhof und Bauhof bereits einschlägige, negative Erfahrungen gemacht. Gut, dass Bürgermeister Christian Kähler damals nicht vor dem öffentlichen Druck eingeknickt ist, sondern immer deutlich gemacht hat: Er will keine "große" Lösung mit einem Zelt für 100 Personen oder mehr. Er und sein Gemeinderat setzen vielmehr auf "dezentrale" Lösungen - und da sind und bleiben die genannten Standorte weiter im Rennen.

Daher hat Kähler diesmal alles richtig gemacht, bei einem "Runden Tisch" alle möglichen Interessenvertreter zusammengetrommelt und - zunächst in aller Stille - drei mögliche Standorte definiert. Und, wie es Kählers Führungsstil entspricht: Jetzt versucht er offensiv, auch die breite Türkheimer Öffentlichkeit bei diesem sensiblen Thema mitzunehmen und bietet VOR der Gemeinderatsentscheidung am 18. April eine öffentliche Veranstaltung als Bürgerinfo schon am Montag, 8. April, an.

Türkheims Bürgermeister Christian Kähler packt gerne mit an - wie hier beim Weinfest des Orchestervereins Türkheim. Foto: Orchesterverein Türkheim (Archivbild)

Das ist mutig, denn: Jede Wette, dass sich die Gegner auch diesmal aufplustern und die hinlänglich bekannten Argumente vorbringen? Und, jede Wette: Auch diesmal werden rechte Hetzer diese Gelegenheit gerne wahrnehmen und versuchen, diese notwendige Entscheidung für ihr braunes Süppchen zu nutzen.

Doch wer sich so massiv gegen jeden nur denkbaren Standort in Türkheim und andernorts stemmt, muss wissen: Wer diese Lösungen verhindert, der trägt letztendlich die Verantwortung dafür, wenn die Schulturnhalle gesperrt und vom Landratsamt Zwangs-belegt wird.