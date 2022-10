Windkraft in Mindelheim: Keine Zeit für Zauderer

Plus Die Energiefrage ist existenziell für Betriebe und Arbeitsplätze. Jetzt sind Ermöglicher gefragt, keine Zauderer, findet unser Autor - und liefert eine Idee.

Eine sichere und bezahlbare Energieversorgung ist eine der zentralen Zukunftsfragen unseres Landes. Die Windkraft hat zweifellos das Zeug dazu, dazu einen wichtigen Beitrag zu leisten und damit die Kosten zu dämpfen. Das hat die CSU in Bayern leider viel zu spät erkannt und mit ihrer 10H-Abstandsregel ein Instrument erfunden, mit dem Windkraft praktisch verhindert wurde. Das muss aufhören.