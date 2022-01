Worthülsen und Durchhalteparolen helfen den Pflegekräften nicht

Plus Das Positive mal vorneweg: Dass sich Peter Bauer, der Pflegebeauftragte der Bayerischen Staatsregierung, den leitenden Mitarbeiterinnen des Türkheimer Pflegeheimes St. Martin stellte, zeigt das gut gemeinte Interesse des selbst ernannten „Kümmerers“ für Patienten und Pflegende im Freistaat.

Ob der Professor aus Mittelfranken aber geahnt hatte, wie heftig der Gegenwind der Pflege-Praktiker beim „Pressegespräch“ in Türkheim sein würde?