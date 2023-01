Zu wenig Power für die Windkraft in Mindelheim

Plus Die Stadt Mindelheim kommt bei der Windenergie nicht in die Gänge. Das weitere Vorgehen verschlimmert diesen Eindruck.

Man wird nicht recht schlau aus dem, wie Bürgermeister Stephan Winter das Thema Windkraft in Mindelheim anpackt. Im Sommer 2022 wird ein Windkümmerer präsentiert, der Tempo machen soll. Dann passiert erst mal nichts Greifbares.