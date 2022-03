Ansteckend, aber harmlos: Kunst-Virus in der Kita Pfaffenhausen

Wie sich die Kinder den ersten Platz beim Wettbewerb der Fraunhofer-Gesellschaft holen.

Wie sieht ein Virus aus? Damit haben sich im Herbst 2020 die Kinder der Tagesstätte Pfaffenhausen auseinandergesetzt. Eine dicke Kugel in der Mitte, vielleicht in Blau. Dann ganz viele kleine Kugeln, die mit Stäben daran befestigt sind? Der Hintergrund dafür ist ein Kunstprojekt, das Erzieherin Natallia Körper ins Leben gerufen hat. Der Kita Pfaffenhausen hat das den Kreativpreis der Fraunhofer-Gesellschaft gebracht.

Los ging es mit dem Bild eines Mädchens, das ein Coronavirus gemalt hat. „Da war das Thema Corona noch neu“, so Körper. „Dann sind die anderen Kinder neugierig geworden“, erzählt die Erzieherin. Aufgrund des großen Interesses haben sich die Kinder vier Wochen lang mit den Themen „wie sehen Viren aus“ und „was sind Viren eigentlich“ beschäftigt.

Neue Stapelsteine und Ausstattung für Pfaffenhausener Kita

Dabei lernten die Kinder viel Neues über das Thema, probierten neue Techniken aus und hatten vor allem viel Spaß, so Körper. Ihr war wichtig, dass sich die Kinder mit dem Thema befassen, um möglichen Ängsten vorbeugen zu können. Nach Abschluss des Projekts habe sie vom Wettbewerb der Fraunhofer-Gesellschaft erfahren und das Projekt ihrer Schützlinge eingeschickt.

„Das dauerte dann ungefähr ein halbes Jahr“, sagt sie. Dann kam zuerst eine Mail, dann per Post die Siegerurkunde. Außerdem konnten sich die Kinder über einen Gutschein für Kita-Ausstattung und neue Stapelsteine freuen.

Neues Kunstprojekt der Pfaffenhausener Kinder in der Raiffeisenbank

Wer auf den Geschmack gekommen ist und auch sehen will, was die Kinder aus der Pfaffenhausener Kita leisten, hat Glück: Das aktuelle Kunstprojekt „Kunst aus dem Wald“ ist zurzeit im Schaufenster des Friseursalons Haas und seit dem 21. Februar auch in der Raiffeisenbank Pfaffenhausen ausgestellt.