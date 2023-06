Anteil Frauen bei der Feuerwehr in Bayern: Unterallgäu hat die wenigsten

Im Unterallgäu gibt es so wenig Feuerwehrfrauen wie sonst nirgends in Bayern. Woran liegt das? Das haben wir Kreisbrandrat Alexander Möbus gefragt.

Im Unterallgäu sind so wenige Frauen in der Feuerwehr wie in keinem anderen Landkreis Bayerns: Nur 4,8 Prozent aller Feuerwehrleute sind weiblich. Diese Zahl stammt aus dem vergangenen Jahr. Der bayerische Durchschnitt liegt bei etwa zehn Prozent. Der in Schwaben bei rund acht Prozent. Darüber haben wir mit dem Unterallgäuer Kreisbrandrat Alexander Möbus gesprochen. Das Amt des Kreisbrandrats ist das höchste bei der Feuerwehr im Landkreis. Fragen und Antworten:

Haben Frauen generell überhaupt Interesse, zur Feuerwehr zu gehen, oder ist es nur eine Minderheit, die das möchte?

Die Zahl der Frauen, die bei der Feuerwehr sind oder ihr beitreten möchten, ist etwa so hoch wie der Frauenanteil im Handwerk, glaubt Möbus. Der lag 2021 laut Statistischem Bundesamt bei 10,6 Prozent.

Bisher sind nur 4,8 Prozent aller Unterallgäuer Feuerwehrleute weiblich. Wollen die Unterallgäuer Frauen nicht in die Feuerwehr?

Wenn eine Ortsfeuerwehr nur aus Männern bestehe, trauten sich viele Frauen nicht, den Anfang zu machen, also als erste einzutreten, glaubt Alexander Möbus. Und im Unterallgäu gebe es einige Wehren, die nur aus Männern bestehen.

Kreisbrandrat Alexander Möbus

Bemühen sich einige Wehren nicht darum, Frauen anzuwerben?

„Ich befürchte, dass das bei einigen so ist“, sagt Möbus.

Was kann die Feuerwehrführung in solchen Fällen machen?

Es werde im Unterallgäu eine Frauenbeauftragte berufen, „die sowohl Feuerwehrführungskräften wie auch interessierten Frauen und Mädchen zur Seite stehen und sie unterstützen wird“.

Werden Frauen in der Feuerwehr nicht respektiert?

Teilweise sei das sicher so. Oft müssten es sich Frauen erarbeiten, akzeptiert und respektiert zu werden, müssten sie ihre Kameraden davon überzeugen, dass sie die gleiche Leistung erbringen können wie Männer. Etwa beim Atemschutz. Denn das sei ein harter Job.

Aber es gibt Frauen, die Atemschutzgeräteträgerinnen sind?

Natürlich. Um unter Atemschutz arbeiten zu können, müssten Feuerwehrleute schon fit sein. Die Ausrüstung wiegt etwa 25 Kilogramm, die Bedingungen im Einsatz sind meist anstrengend. Nicht nur für Frauen, es gebe auch Männer, die dafür nicht geeignet seien.

Aber es gibt ja auch noch andere wichtige Aufgaben bei der Feuerwehr, oder?

Es gebe viele verschiedene Aufgaben, da sei für jede und jeden was dabei. Eine Maschinistin beispielsweise fahre das Feuerwehrauto und bediene die Wasserpumpe. Es gebe Sprechfunker, andere müssten sich darum kümmern, die Einsatzstelle für den Verkehr abzusperren, im Sanitätsdienst würden Helferinnen und Helfer gebraucht. Wer mitmachen wolle, für den und die werde eine Aufgabe gefunden.

Bisher gibt es kaum Frauen in Führungspositionen bei der Unterallgäuer Feuerwehr. Ändert sich das, wenn insgesamt mehr Frauen Brandbekämpfer werden?

Sobald es bei der Feuerwehr mehr Frauen gebt, werde es auch Frauen in Führungspositionen geben.

Frauen haben oft bessere Nerven

Von der körperlichen Kraft abgesehen: Gibt es denn generelle Unterschiede zwischen Männern und Frauen bei der Feuerwehr?

Frauen reagierten in vielen Situationen, auch im Einsatz, oft ruhiger, sagt Alexander Möbus. Das habe er auch schon von Kollegen in Führungspositionen gehört: Frauen haben oft bessere Nerven.

Wenn mehr Frauen zur Feuerwehr gingen, könnte dann auch der Personalmangel gelindert werden, den einige Wehren haben?

Ja. Oft sei es heute noch so, dass die Männer arbeiten und die Frauen entweder Teilzeit beschäftigt sind oder ganz zuhause bleiben, wenn sie junge Kinder haben. Nun gebe es in kleineren Orten nur wenige Arbeitgeber, viele Männer müssen pendeln. Wenn es einen Einsatz gebe, seien sie teilweise nicht verfügbar. Also könnten die Frauen, wären sie in der Feuerwehr aktiv, losfahren. Wenn beispielsweise vier, fünf junge Mütter dabei wären, könnten drei oder vier ausrücken, die anderen passten auf die Kinder auf. So werde es in vielen Wehren in Nord- und Ostdeutschland gemacht. Und das könne hier auch funktionieren.

Paravents oder Nebenräume als Frauen-Umkleide

Könnte es sein, dass sich einige kleine Ortswehren wegen simpler Aspekte nicht um Frauen bemühen? Etwa aus Sorge, für viel Geld einen getrennten Umkleidebereich einrichten zu müssen?

Feuerwehrhäuser müssten nicht für viel Geld umgebaut werden, es gebe günstigere Lösungen, etwa einen Paravent. Oder einen Nebenraum, der als Frauen-Umkleide genutzt werden kann.

Gibt es schon in der Kinder- und Jugendwehr zu wenig Mädchen?

Da sei das Problem nicht so groß, der Anteil im Unterallgäu liege etwa bei 20 Prozent. Für die meisten jungen Menschen sei es heute normal, dass auch Mädchen und Frauen bei der Feuerwehr sind. Dabei seien auch Fernsehserien wie Feuerwehrmann Sam hilfreich, in denen es Feuerwehrfrauen gibt.

Mit ihrem 18. Geburtstag dürfen sie in die aktive Wehr wechseln. Wenn nun mehr Mädels in der Jugendwehr sind, müsste der Frauenanteil in der aktiven auch höher sein, oder scheiden Frauen mit der Volljährigkeit eher aus?

Früher habe es wesentlich weniger Mädchen in der Kinder- und Jugendwehr gegeben. Deshalb habe es bisher auch kaum Frauen gegeben, die von dort in die aktive Feuerwehr gewechselt sind. Das komme jetzt erst alles.

Wie sollen denn mehr Frauen für die Feuerwehren im Unterallgäu gewonnen werden?

In jedem Ort des Unterallgäus solle es spätestens ab 2024 Mädchen- und Frauentage geben, an denen gezeigt wird, welche Aufgaben die Feuerwehr hat, wie sie arbeitet. Und auch während anderer Veranstaltungen sollen die Wehren um weibliche Mitglieder werben. Zudem solle schon in Kindergärten für Feuerwehr geworben werden.

Wenn eine Jugendliche, eine Frau zur Feuerwehr möchte, sich aber nicht traut, den ersten Schritt allein zu gehen, kann ihr von der Feuerwehrführung des Unterallgäus dabei geholfen werden?

Ja, die Frauenbeauftragte der Unterallgäuer Feuerwehr werde dabei helfen.

Haben Sie ein Ziel, was den Frauenanteil angeht?

Ein Anteil von mindestens 20 Prozent in den nächsten zehn Jahren wäre schon schön, sagt Möbus.