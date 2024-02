In Bildern: Der Fasching 2024 in Mindelheim, Bad Wörishofen und Umgebung

Der Fasching im Unterallgäu ist auf dem Höhepunkt. Zahlreiche Narren tummelten sich in Mindelheim, Bad Wörishofen, Türkheim und Umgebung. Die Bilder im Überblick.

Auch durch das Unterallgäu rollten die Faschingsumzüge, tanzten die Närrinnen und Narren auf Bällen und wurden Rathäuser gestürmt. Zum Faschingsfinale gibt es hier einen Überblick über alle Bilder des Faschings 2024 in der Region.

Klein, aber fein: Der Faschingsumzug in Irsingen

Im Türkheimer Ortsteil Irsingen gibt es zum Faschingsfinale ein buntes Treiben: Ein kleiner, aber feiner Gaudiwurm zieht durch den Ort und die "Ischinga" und alle Gäste feiern gemeinsam den Fasching.

73 Bilder Der bunte Faschingsumzug lockt die Zuschauer nach Irsingen Foto: Sabine Schaa-Schilbach

Beim Umzug in Pfaffenhausen wurde das Faschingsfinale noch einmal richtig gefeiert

Bestes Wetter und beste Stimmung herrschten beim Faschingsumzug zum Finale in Pfaffenhausen.

50 Bilder Das sind Bilder vom bunten Faschingshöhepunkt in Pfaffenhausen Foto: Ulla Gutmann

Das Gaudiwürmle in Türkheim begeistert groß und klein

Zum inzwischen 20. Mal zog das Türkheimer Gaudiwürmle durch den Ort. Anders als bei anderen Umzügen bekommen hier die teilnehmenden Kinder Süßigkeiten von den Zuschauerinnen und Zuschauern.

77 Bilder Zum 20. Mal zog das Gaudiwürmle durch Türkheim: Hier gibt es die Bilder Foto: Sabine Schaa-Schilbach

Am Faschingdienstag stand in Bad Wörishofen der Rathaussturm an

Traditionell stürmen die Narren das Bad Wörishofer Rathaus am Faschingsdienstag. Hier sind die Bilder dazu.

57 Bilder So bunt war der Faschingsdienstag in Bad Wörishofen Foto: Franz Issing

Ein Faschingsumzug wie in früheren Zeiten bei der Haselonia in Haselbach

Einen Faschingsumzug, wie es ihn früher einmal gegeben hat, hat die Haselonia veranstaltet - und zahlreiche Gäste kamen zum bunten Spektakel nach Haselbach.

62 Bilder Ein Faschingsumzug wie in früheren Zeiten bei der Haselonia in Haselbach Foto: Marcus Barnstorf

So bunt und ausgelassen war der Wörishofer Seniorenfasching

Zum Feiern ist man nie zu alt: Beim Wörishofer Seniorenfasching amüsierten sich auch die älteren Semester ganz prächtig.

88 Bilder So bunt und ausgelassen war der Wörishofer Seniorenfasching Foto: Kathrin Elsner

Fasching: So schön war der Kinderball in Bad Wörishofen

Der Kinderball lockte wieder Hunderte wunderschön maskierte Mädchen und Buben in den Kursaal Bad Wörishofen. Hier gibt es die besten Bilder.

107 Bilder Fasching: So schön war der Kinderball in Bad Wörishofen Foto: Kathrin Elsner

Beim Faschingsumzug in Kammlach ging es bunt und lustig zu

Großer Faschingsumzug im kleinen Kammlach: Das bunte Treiben ist ein Anziehungspunkt für Närrinnen und Narren aus der ganzen Region. Tausende säumten die Straßen im Dorf, um den Gruppen zuzujubeln.

158 Bilder Beim Faschingsumzug in Kammlach ging es bunt und lustig zu Foto: Ulla Gutmann

Rathaussturm und Faschingsumzug: Der Gumpige Donnerstag in Mindelheim

Das Mindelheimer Rathaus verwandelt sich in Disney-Land, die MZ in einen Zoo und am Nachmittag sehen zahlreiche Besucher einen bunten Faschingsumzug.

51 Bilder Rathaussturm und Faschingsumzug: Der Gumpige Donnerstag in Mindelheim Foto: Willi Unfried, Franz Issing, Andy Zündt

Zaisertshofen im Zeichen des Faschings: Die schönsten Bilder vom Umzug

In Zaisertshofen waren die Narren unterwegs und haben den Ort in Beschlag genommen: Bunt, lustig und kurzweilig war der Faschingsumzug im Jahr 2024.

123 Bilder Zaisertshofen im Zeichen des Faschings: Die schönsten Bilder vom Umzug Foto: Ulla Gutmann

Bunt & närrisch: Die schönsten Bilder vom Narrensprung in Mindelheim 2024

In Mindelheim wurde beim Narrensprung die schwäbisch-alemannische Fastnacht gefeiert. Zahlreiche Gruppen kamen in die Kreisstadt und verzauberten sie mit ihrem närrischen Treiben bei der Veranstaltung des Durahaufa.

172 Bilder Bunt & närrisch: Die schönsten Bilder vom Narrensprung in Mindelheim 2024 Foto: Kathrin Elsner

So schön war der Seniorenfasching in Türkheim

Beim Seniorenfasching in Türkheim haben alle Generationen Spaß. Viele Impressionenen gibt es in der Bildergalerie.

94 Bilder So schön war der Seniorenfasching in Türkheim Foto: Kathrin Elsner

Rasante Märsche und fantasievolle Shows beim Gardetreffen in Bad Wörishofen

Das Unterallgäuer Gardetreffen in Bad Wörishofen war auch in diesem Jahr wieder ein echter Hingucker: 22 Garden aus der Region zeigten ihr Können auf der Bühne.

177 Bilder Rasante Märsche und fantasievolle Shows beim Gardetreffen in Bad Wörishofen Foto: Kathrin Elsner

So fröhlich und bunt war das Minigardetreffen in Bad Wörishofen

22 Garden zeigten beim Unterallgäuer Minigardetreffen in Bad Wörishofen, warum der Fasching im Unterallgäu weithin bekannt ist.

159 Bilder So fröhlich und bunt war das Minigardetreffen in Bad Wörishofen Foto: Kathrin Elsner

So feierten die Narren im Unterallgäu ihre Krönungsbälle

Ob in Rammingen, Bedernau oder Mindelheim: Die Narren starteten farbenfroh und fantasievoll in die Faschingssaison. Die besten Bilder von den Krönungsbällen im Unterallgäu.

91 Bilder So feierten die Narren im Unterallgäu ihre Krönungsbälle Foto: Judith Bersch, Sarah Seitz-Stocker, Susanna Böck, Marcus Barnstorf, Verena Fleschhut, Julian Schilling

Gekrönte Häupter, bunte Showtänze: So startet das Unterallgäu in den Fasching

Am ersten Januar-Wochenende war es für die meisten Unterallgäuer Faschingsgesellschaften soweit: Sie krönten ihre Prinzenpaare.Wir haben die Bilder dazu.