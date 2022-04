Warum unsere Autorin ihre Hühner nicht mehr hergeben will

Plus Vieles spricht für Hühner als Haustiere. Sie liefern Eier, sind schlau, niedlich – und lernen sogar besser als ein Hund. Der Erfahrungsbericht einer Hühnermutter.

Klar, zu Ostern gehören Eier. So weit, so unspektakulär. Bei meiner Familie gehören seit vergangenem Jahr aber auch die dazu, die diese Eier legen, nämlich vier Hühner. Klingt immer noch unspektakulär? Dachte ich bis vor ziemlich genau zwölf Monaten auch – und wurde innerhalb kürzester Zeit eines Besseren belehrt.