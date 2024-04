Unfallstatistik: Rund um Bad Wörishofen kracht es wieder häufiger

Plus Die Zahl der Unfälle rund um Bad Wörishofen nimmt zu, doch die Unfallfolgen ab. Bei den Tempokontrollen hat Bad Wörishofens Polizei derzeit ein ungewöhnliches Problem.

Die Zahl der Verkehrsunfälle im Dienstbereich der Polizei Bad Wörishofen ist wieder auf das Niveau vor den Corona-Beschränkungen gestiegen. Die gute Nachricht dabei: "Die Schwere der Unfälle geht zurück", sagt Verkehrsexperte Jürgen Stechele. Dennoch gab es im Jahr 2023 einen Verkehrstoten zu beklagen. Über den Hergang dieses Unfalls rätselt die Polizei weiterhin.

865 Verkehrsunfälle wurden im Jahr 2023 bei der Polizei Bad Wörishofen aktenkundig. Diese Zahlen stellte nun Polizeichef Robert Stephan vor. Zuletzt waren es 822, 798 und 767 im Jahr 2020. Davor waren die Zahlen mit 853 und 894 deutlich höher. Der folgenreichste Unfall ereignete sich im April bei Zaisertshofen, als ein Motorradfahrer alleinbeteiligt und frontal gegen einen Baum prallte und starb. Wie es zu dem Unfall kam, sei weiterhin nicht geklärt, sage Stephan. Auch ein Schulwegunfall wurde aktenkundig, in Türkheim, als ein Bub auf dem Fahrrad mit einem Auto zusammenstieß.