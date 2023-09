Mehr Transparenz der Bundeswehr

Zum Artikel "Hat militärischer Fluglärm zugenommen?" in der MZ vom 7. September:

Täglich werktags, manchmal viertelstündlich, donnern Militärflugzeuge über das Unterallgäu. Ich habe, wie viele andere Privatpersonen, und jetzt auch die Redaktion der Mindelheimer Zeitung eine schriftliche Anfrage per mail an das Luftfahrtamt der Bundeswehr gestellt und eine Erklärung hierfür erbeten.

Die Reaktion kam prompt innerhalb einer Stunde, ein Schreiben über drei Seiten, teilweise im gleichen Wortlaut, wie es die Redaktion der Mindelheimer Zeitung erhalten hat. Nur - eine Antwort über die Gründe der vermeintlichen Zunahme der Flugübungen ist darin nicht wirklich enthalten.

Man würde sich mehr Transparenz von der Bundeswehr erwarten, gerade in diesen Zeiten, in denen viele Menschen Angst vor Krieg haben und nicht zuletzt, weil hier unsere Steuergelder „verflogen“ werden, während das Geld in Deutschland bei den Kindern, in der Pflege und bei den sozial Schwachen knapp wird.

Heidrun Wittwer, Haselbach