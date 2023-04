Loppenhausen

16:42 Uhr

74-Jähriger kommt von der Straße ab und rammt Zaun

Am Montagvormittag hat es in Loppenhausen gekracht: Ein Autofahrer ist von der Hauptstraße abgekommen und in einen Zaun gekracht.

Ein Sachschaden von rund 30.000 Euro ist bei einem Unfall am Montagvormittag in der Hauptstraße in Loppenhausen entstanden. Wie die Polizei berichtet, ist ein 74-jähriger Autofahrer in einen Zaun gekracht. Der Mann gab der Polizei gegenüber an, dass ein Tier über die Straße gerannt sei, womöglich eine Katze. Er habe dem Tier ausweichen wollen und sei so nach rechts von der Straße abgekommen, wo er einen Zaun beschädigte. Bei dem Unfall in Loppenhausen wurde niemand verletzt Verletzt wurde bei dem Unfall glücklicherweise niemand. Der Schaden am Auto beträgt rund 27.500 Euro, der Schaden am Zaun wird von der Polizei auf 2500 Euro geschätzt. (home)

