Loppenhausen

11:00 Uhr

Bei der Theatergruppe Loppenhausen gibts ein Stück im Stück

Profiregisseur Detlef alias Markus Kraus fällt mit der Tür ins Haus und begräbt Philipp Schmid unter sich, was für viel Gelächter in Loppenhausen sorgte.

Plus Die Theatergruppe in Loppenhausen veranstaltet heuer "So a Affatheater" und trifft damit beim Publikum voll ins Schwarze.

Von Sabine Adelwarth

Drunter und drüber geht es heuer auf der Loppenhauser Theaterbühne, obwohl das im ersten Moment gar nicht so erscheint: Wenn sich der grüne Vorhang öffnet, erblickt das Publikum erst einmal ein tristes Bühnenbild. Mittendrin stehen Martina Leinauer und Manfred Wille, die sich sogleich lustige Wortgefechte liefern. Im Vierakter „So a Affatheater“ sind sie Theaterrivalen. Manfred spielt Wolfgang Kellner, den Regisseur der Theatergruppe Unterberghöfe und Martina ist Andrea Dreisam, Regisseurin von Oberberghöfe. Schnell wird allen klar: Das wird interessant und amüsant.

Zur Handlung: In der Gesamtgemeinde steht das 750-jährige Ortsjubiläum an. Dazu sollen die beiden verfeindeten Theatergruppen gemeinsam eine Ritterschnulze aufführen und zwar unter der Leitung des professionellen Regisseurs Detlef von Schöning (Markus Kraus). Bürgermeister Eberhard Bunz (Manfred Gropper) freut sich schon sehr auf das Stück, denn seine beiden Kinder Severin (Florian Lutzenberger) und Juliane (Antonia Fischer) sollen die Hauptrollen übernehmen. Sie verlangen nicht nur dem Profiregisseur Detlef, Regie-Assistentin Natascha (Sabrina Herzog), Souffleuse Gundula (Sandra Binzer) und Maskenbildnerin Nadja (Nadja Schmitt) so einiges ab. Auch Sabine Kahlhäuser, Schauspielerin aus Unterberghöfe (Gabriele Schmitt) und Christine Mayfarth, Schauspielerin aus Oberberghöfe (Corinna Schmid) sind im Kontrahenten-Modus und duellieren sich nicht nur mit Worten. Bei Bühnentechniker Karlheinz (Philipp Schmid) läuft vieles schief und Manfred Donner (Sebastian Schorer), der über dem Proberaum wohnt, sind die unruhigen Theaterproben sowieso ein Dorn im Auge und er unterbricht sie regelmäßig. Ob und wie das Ritterstück am Ende über die Bühne geht, wird hier natürlich nicht verraten.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen