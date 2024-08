Blutiger Streit in Arbeiterunterkunft in Loppenhausen

In einer Arbeiterunterkunft in Loppenhausen kam es am Freitagabend zu einem blutigen Streit. Laut Polizei waren ein 54-Jähriger und ein 35-Jähriger aus bislang unbekannter Ursache aneinander geraten. Im Verlauf des Streits kam ein Messer ins Spiel, mit dem der Ältere den Jüngeren am Kopf und am Oberkörper verletzte. Das Opfer konnte aus dem Haus fliehen und ließ von einem Nachbarn die Polizei verständigen. Mehrere Polizeistreifen waren im Einsatz, um die Situation zu befrieden. Der 35-Jährige musste wegen seiner Verletzungen in einem Klinikum behandelt werden. Der mutmaßliche Täter wurde von der Polizei in Gewahrsam genommen. Ihn erwarten nun mehrere Strafanzeigen. (mz)

