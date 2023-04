Loppenhausen

17:30 Uhr

Ein Abend mit viel "Blasmusik mit Herz"

Plus Beim Konzert in Loppenhausen beweisen die Musikantinnen und Musikanten, wie vielfältig Blasmusik sein kann. Auch schwierige Stücke hatten sie sich vorgenommen.

Es lebe die traditionelle Blasmusik! Das bewiesen die Loppenhauser Musikanten bei ihrem „Abend der Blasmusik“ im Schlösslesaal. Es war ein wunderschönes, äußerst unterhaltsames Konzert mit unendlich viel „Blasmusik mit Herz“, ganz im Sinne des Mottos.

Dirigent Andreas Höpfl präsentierte gemeinsam mit seinen Musikerinnen und Musikern voller Spielfreude Walzer, Märsche und Polkas in den unterschiedlichsten Variationen. Dabei stellte sich heraus: Walzer ist nicht gleich Walzer. Das wurde beim „Petra-Walzer“ von Rudi Fischer mehr als deutlich. Präzision und Können waren gefordert. Die Moderatorinnen Lisa Nusser und Isabell Wengler berichteten, dass dieser Bravour-Walzer alle Seiten der bayerisch-böhmischen Musik vereint: Wie die Petras – Frauen – sind, so sei auch diese Komposition. Darin enthalten seien unter anderem ständig neue harmonische und rhythmische Figuren. Dieser Walzer habe ihnen so einiges bei den Proben abverlangt, verrieten sie.

