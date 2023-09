Loppenhausen

Diese Frau hat neue Ideen für den FC Loppenhausen

Plus Schon ihre Mutter sorgte einst für Aufsehen, als sie den FC Loppenhausen als Vorsitzende führte. Nun hat Laura Matzka dieses Amt inne – und sie hat bereits Pläne.

Von Willi Unfried

Kleine Orte leiden besonders unter der Landflucht. Laura Matzka hatte das Problem bei der Bürgerversammlung angesprochen und Vorschläge gemacht, wie das Leben in Loppenhausen attraktiver und lebenswerter werden kann. Bürgermeister Jürgen Tempel zeigte sich davon begeistert und er bat die Dorfbewohner, die engagierte junge Frau, die mit 28 Jahren dem größten Verein FC Loppenhausen vorsteht, zu unterstützen. In einem Gespräch mit unserer Redaktion vertiefte Laura Matzka nun ihre Ideen, wobei sie vor allem ihren FC Loppenhausen einbringen will.

Im Hause Matzka dreht sich alles um Fußball. So kommt das Engagement von Laura nicht von ungefähr. Mutter Karin war bereits sechs Jahre lang Vorsitzende beim örtlichen Fußballklub FC Loppenhausen (2007 bis 2013). Bruder Christian gründete zusammen mit Johannes Sonntag 1996 eine Hobby-Kleinfeldmädchenmannschaft und war in der Vereinshistorie als Trainer der 1. Herrenmannschaft, Abteilungsleiter Damen- und Herrenfußball sowie als Interimstrainer bei den Damen tätig.

