Funkmikrofone der Musikkapelle gestohlen

Nach der Dorfweihnacht gab es für die Musiker in Loppenhausen eine unliebsame Überraschung.

Böse Überraschung nach der Dorfweihnacht in Loppenhausen: Nach der Veranstaltung, die am Samstag in einem Gasthof stattgefunden hat, stellten Mitglieder der Musikkapelle beim Aufräumen fest, dass zwei Funkmikrofone gestohlen wurden. Die Mikros lagen mit den Instrumenten der Musiker im Saal des Gasthauses. Die Polizei Mindelheim ermittelt und bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 08261/7685-0 zu melden. (mz)