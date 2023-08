Loppenhausen

vor 49 Min.

Heiße Diskussion um eine geplante Eiswürfel-Fabrik

Plus In Loppenhausen will sich ein Hersteller für Cocktail-Eis ansiedeln. Doch nicht alle Bürger sind davon begeistert: So mancher befürchtet Wasserknappheit.

Von Wilhelm Unfried Artikel anhören Shape

Zum heiß diskutierten Thema in einer ansonsten ruhigen Bürgerversammlung in Loppenhausen wurde ausgerechnet die Ansiedlung einer Firma, die im neuen Gewerbegebiet Eiswürfel und Crasheis produzieren möchte. In Zeiten des Klimawandels befürchten einige Bürgerinnen und Bürger, dass das Unternehmen zu viel Wasser verbrauchen könnte.

Bürgermeister Jürgen Tempel hatte sich in seiner Rede bei der Bürgerversammlung über den Abschluss der Erschließung des Gewerbegebietes „Am Oberfeld“ in Loppenhausen gefreut und die Ansiedlung eines Betriebs mit 25 Arbeitsplätzen angekündigt. Eine Bürgerin schüttete etwas Wermut in den Freudenkelch, denn sie wollte wissen, ob es stimme, dass der neue Betrieb 1700 Kubikmeter Wasser am Tage benötige. Sie befürchtete mit Blick auf die Klimaentwicklung, dass die Gemeinde sich dabei übernehme.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen