Mann schlägt Autoscheiben ein und landet in Arrestzelle der Polizei

Nach einem Streit mit einer Frau ließ sich ein Mann auch von der Polizei nicht beruhigen - mit Folgen.

An Allerheiligen gegen 3.45 Uhr in der Nacht rückte die Polizei zu einem Streit nach Loppenhausen aus: Am Ende landete ein Mann in der Arrestzelle in Mindelheim.

Wie die Polizei berichtet, stritten sich ein 41-jähriger Mann und eine 35-jährige Frau, beide "deutlich alkoholisiert". Im Lauf des Streits habe der Mann die Front- und Seitenscheibe des Autos der Frau eingeschlagen und so einen Schaden von rund 2000 Euro verursacht. Die hinzugerufenen Polizeibeamten sprachen dem Mann einen Platzverweis auch, doch dem sei der 41-Jährige nicht nachgekommen.

Als die Polizisten ihn in Gewahrsam nahmen, wehrte sich der Mann gegen die Fesselung und beleidigte die Beamten, heißt es im Polizeibericht. Er kam in die Arrestzelle auf die Dienststelle in Mindelheim. Zudem erwartet ihn eine Anzeige wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte, Beleidigung und Sachbeschädigung. (mz)