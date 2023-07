Viel Kampf und Spannung beim Turnier der VG Pfaffenhausen

Das alljährliche Turnier der VG Pfaffenhausen wurde, wie immer, von einem Jubilar ausgetragen. Der Gewinner sicherte sich den Titel zum 13. Mal.

Beim diesjährigen Fußballturnier der VG Pfaffenhausen verstand sich der gastgebende Verein wie von selbst: Standesgemäß zum 95-jährigen Vereinsjubiläum präsentierte sich in diesem Jahr der FC Loppenhausen nämlich als Ausrichter der Veranstaltung. Aus dem umkämpften Turnier ging schließlich ein alter Bekannter als Gewinner hervor.

Zu Beginn duellierten sich in der Gruppe A neben der SG Breitenbrunn/ Loppenhausen noch der SV Schöneberg, der TSV Pfaffenhausen und der SV Oberrieden. In der Gruppe B trafen die SG Breitenbrunn/Loppenhausen II, der SV Bedernau, der SV Salgen/Bronnen und der SC Unterrieden aufeinander.

In der Vorrunde des VG-Turniers gibt es ein heimliches Finale

Der Vorjahressieger SV Oberrieden (weiße Trikots) setzte Salgen/Bronnen mit Keeper Manuel Wolf (oranges Trikot) oft unter Druck und gewann am Ende knapp mit 1:0. Foto: Robert Prestele

Wie es sich für freundliche Gastgeber gehört, überließen die beiden Mannschaften der SG Breitenbrunn/Loppenhausen ihren Gästen das Feld. Während sowohl Team I als auch Team II die Vorrunde mit null Punkten beendeten, ging es am oberen Ende der Tabellen knapper zu.

So trafen im letzten Spiel der Gruppe A die beiden dominierenden Teams aus Schöneberg und Oberrieden tor- und punktgleich zum direkten Vergleich aufeinander. Für viele Fans war diese Begegnung das vorweggenommene Endspiel. Mit einem knappen 1:0-Erfolg sicherte sich der SV Schöneberg den Finaleinzug. In der Gruppe B ließ der SV Bedernau den SV Salgen/Bronnen mit einem Punkt Vorsprung hinter sich.

So kam es, dass das Spiel um Platz sieben von den beiden Heimmannschaften ausgetragen wurde. Hier behielt das Kreisklassen-Team mit 7:0 recht deutlich die Oberhand. Im Spiel um Platz fünf standen sich aufgrund der Vorrunde der TSV Pfaffenhausen und der SC Unterrieden gegenüber, die beide Tabellendritter geworden waren. Mit zwei Toren von Fabian und Fatos Zenuni entschied Pfaffenhausen das Spiel für sich.

Rote Karte und ein Gerd-Müller-Gedächtnis-Tor: Das Finale des VG-Turniers hatte viel zu bieten

Jeweils sechs Punkte auf dem Konto der Vorrunde bedeutete für den SV Oberrieden und den SV Salgen/Bronnen den Einzug in das kleine Finale. Vorjahressieger Oberrieden sicherte sich mit einem 1:0-Erfolg den dritten Rang des Turniers. Der A-Klassenverein SV Bedernau forderte also im Endspiel das Kreisklassen-Team des SV Schöneberg heraus. Und da zeigten die Bedernauer, dass sie nicht zu Unrecht das Finale erreicht hatten.

Weitgehend ebenbürtig entwickelte sich eine ausgeglichene Partie, die zunächst nur sehr wenig Spannung bot. Auf Strafraumszenen mussten die etwa 300 Fans doch geraume Zeit warten. Mehr Schwung kam in die Partie, als Lukas Nitsche in Gerd-Müller-Manier den SV Bedernau nach einer halben Stunde in Führung brachte. Das Tor tat der Begegnung sichtlich gut, denn nun kam mehr Schwung in das Finale.

Zumal auch die Antwort der Schöneberger nicht lange auf sich warten ließ. Lediglich ein paar Minuten nach dem Rückstand gelang dem Team von Coach Michael Scherer bereits der 1:1-Ausgleich durch Martin Suiter. Nach dem Seitenwechsel hatte überwiegend Schöneberg einige Möglichkeiten, dennoch fiel die Entscheidung erst eine Viertelstunde von dem Abpfiff. Nach einem wiederholten Foulspiel sah ein Bedernauer Spieler die Gelb-Rote Karte. Doch damit nicht genug, denn den daraus resultierenden Freistoß nutzte Schöneberg zum zweiten Treffer: Maximilian Mayer köpfte im Nachsetzen zum 2:1-Endstand ein und sicherte dem SV Schöneberg den 13. VG-Turnier-Titel.

Darin haben sie Übung: Der SV Schöneberg feiert - wieder mal - den Turniersieg. Hinten zweiter von rechts: Trainer Michael Scherer. Darin haben sie Übung: Der SV Schöneberg feiert - wieder mal - den Turniersieg. Hinten zweiter von rechts: Trainer Michael Scherer. Foto: Robert Prestele

Die Organisatorin des FC Loppenhausen zieht eine positive Bilanz des Turniers

„Wir waren ja schon mehrmals im Finale und deshalb freut es uns umso mehr, dass es heute mit dem Sieg geklappt hat. In der Rückrunde der vergangenen Saison hatten wir eine schwierige Phase. So ist der Gewinn des Turniers ein guter Start in die neue Saison“, sagte Michael Scherer, der Trainer des SV Schöneberg.

Bei dem sehr gut organisierten Turnier kürte sich Dominik Zellhuber (SV Schöneberg) mit vier Treffern zum besten Torschützen. Zudem wählten die Trainer den Oberriedener Manuel Schalk zum besten Spieler und Simon Schaule (TSV Pfaffenhausen) zum besten Torhüter des Turniers.

Zwei ereignisreiche Tage hatte die Turnier-Leiterin Laura Matzka vom FC Loppenhausen samt ihres Teams hinter sich. Nach Abschluss der Fußballspiele übergab sie an die Breitenbrunner Musikanten und zog Bilanz: „Mit dem Ablauf waren wir sehr zufrieden, wenngleich es für unsere beiden Teams nicht ganz so gut gelaufen ist. Insgesamt war es sehr positiv, dass sich kein Spieler ernsthaft verletzt hat. Das Wetter hat auch gut mitgespielt und so können wir auf zwei tolle Fußball-Tage hier in Loppenhausen zurückblicken.“





Die Ergebnisse des Turniers im Überblick:

Vorrunde Gruppe A:

SG Breitenbrunn/Loppenhausen – SV Schöneberg 0:3

TSV Pfaffenhausen – SV Oberrieden 1:2

SV Oberrieden – SG Breitenbrunn/Loppenhausen 3:0

SV Schöneberg – TSV Pfaffenhausen 2:1

SG Breitenbrunn/Loppenhausen – TSV Pfaffenhausen 0:1

SV Schöneberg – SV Oberrieden 1:0





Vorrunde Gruppe B:

SG Breitenbrunn/Loppenhausen II – SV Bedernau 0:4

SV Salgen/Bronnen – SC Unterrieden 1:0

SC Unterrieden – SG Breitenbrunn/Loppenhausen II 2:0

SV Bedernau – SV Salgen/Bronnen 3:1

SG Breitenbrunn/Loppenhausen II – SV Salgen/Bronnen 0:2

SV Bedernau – SC Unterrieden 1:1





Spiel um Platz 7:

SG Breitenbrunn/Loppenhausen – SB Breitenbrunn/Loppenhausen II 7:0





Spiel um Platz 5:

TSV Pfaffenhausen – SC Unterrieden 2:0





Spiel um Platz 3:

SV Oberrieden – SV Salgen/Bronnen 1:0





Finale:

SV Schöneberg – SV Bedernau 2:1