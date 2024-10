Marcel Keller will für die SPD in den Bundestag

In knapp einem Jahr wird ein neuer Bundestag gewählt. Im Wahlkreis 255 Memmingen-Unterallgäu setzt die SPD auf einen jungen Kandidaten: Die Genossinnen und Genossen wählten in Memmingen den 31-jährigen Realschullehrer Marcel Keller aus Trunkelsberg.

Als Sohn einer alleinerziehenden Mutter, der sich sein Studium mit vielen Nebenjobs finanzierte, sei er über den Mindestlohn 2015 zur SPD gekommen, sagte Keller. „Hier habe ich meine politische Heimat gefunden. Lasst uns gemeinsam dafür sorgen, dass die SPD 2025 wieder die starke Stimme für soziale Gerechtigkeit wird.“ In seiner Rede appellierte er laut einer Pressemitteilung der Partei an die Urtugenden der ältesten Partei Deutschlands. So forderte er einen Mindestlohn von 15 Euro, denn: „Wer alles gibt, muss mehr bekommen.“

Das Ehrenamt ist dem Bundestagskandidaten der SPD Memmingen-Unterallgäu wichtig

Besonders wichtig war ihm auch das Thema Ehrenamt, das wieder mehr in die Gesellschaft getragen werden solle. Ehrenamtliches Engagement kommt für den Politik- und Geschichtslehrer nicht von ungefähr und sollte auch von staatlicher Seite wieder attraktiver gestaltet werden. „Wenn wir in den kommenden Jahren nichts dagegen unternehmen, wird sich unser gesellschaftliches Zusammenleben immer weiter reduzieren“, prognostizierte Keller, der in seiner Freizeit als Vorsitzender des Stadtjugendrings Memmingen, als Gemeinderat in Trunkelsberg und als Mitglied im Pfarrgemeinderat St. Ulrich aktiv ist.

Seine Parteifreunde belohnten seinen Auftritt mit lang anhaltendem Applaus und wählten Keller fast einstimmig zu ihrem Kandidaten für die Bundestagswahl 2025. Der Wahlkreis 255 ist für die nächste Bundestagswahl neu zugeschnitten. Er umfasst Memmingen, den Landkreis Unterallgäu sowie die Gemeinden Fischach, Schwabmünchen und die Verwaltungsgemeinschaft Stauden aus dem Landkreis Augsburg.

Petra Beer, Vorsitzende des SPD-Unterbezirks Memmingen-Unterallgäu, bedankte sich bei Marcel Keller für dessen Kandidatur: „Es ist nicht selbstverständlich, dass man eine solche Verantwortung übernimmt.“ (mz)