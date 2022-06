Erneuter Dachstuhlbrand in Kindertagesstätte

Am Mittwochmorgen kam es zu einem Dachstuhlbrand einer Kindertagesstätte in Markt Rettenbach. Grund war ein Glutnest von einem vorhergehenden Brand am Montag.

Um kurz vor 5 Uhr am Mittwochmorgen hat der Dachstuhl in der Kindertagesstätte "Hand in Hand" in Markt Rettenbach erneut gebrannt. Bereits am Montag war er durch Feuer im Flachdach eines angrenzenden Rohbaus in Flammen geraten.

Aufgrund dessen befand sich noch ein Glutnest in dem Dachstuhl, was zu einem erneuten Ausbruch des Feuers führte, teilte die Polizei mit. Beim Eintreffen der Feuerwehren Markt Rettenbach und Ottobeuren quoll Rauch deutlich sichtbar hervor. Das Dach wurde durch die Feuerwehr nach Löschung des Brands vollständig abgerissen. Der Sachschaden am Dach stieg durch das erneute Feuer an.

