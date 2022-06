Kies-Lastwagen kippt um: Fahrer eingeklemmt

Der verletzte Fahrer drückt die Hupe und wurde gerettet.

In einer Kiesgrube bei Markt Wald ist am Mittwoch ein 61-Jähriger bei einem Betriebsunfall verletzt worden. Laut Polizei wollte er mit seinem Lastwagen Kies abladen. Der Lkw geriet jedoch beim Abladevorgang in Schräglage und kippte um. Der Lkw-Fahrer wurde in seinem Führerhaus eingeklemmt.

Der Sohn des Verletzten alarmierte die Helfer

Der 61-Jährige konnte aber glücklicherweise die Hupe des Lastwagens betätigen, wodurch sein Sohn aufmerksam wurde und den Notruf wählte. Die Feuerwehr konnte den Mann aus dem Führerhaus befreien. Er wurde mittelschwer verletzt und mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus geflogen.

Nach dem Unfall in Markt Wald: 100.000 Euro Schaden

Der Schaden am Lastwagen beläuft sich laut Polizei auf rund 100.000 Euro. (mz)