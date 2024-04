Markt Wald

Bei der Kläranlage in Markt Wald und Mittelneufnach herrscht Klärungsbedarf

Während im nahen Mittelneufnach dringender Bedarf besteht, ist die Kläranlage der Gemeinde Markt Wald noch gut in Schuss.

Plus Trübe Aussichten: Entweder baut die Gemeinde Mittelneufnach eine eigene neue Kläranlage – oder die Nachbarn aus Markt Wald machen gemeinsame Sache. Doch das kostet.

Von Alf Geiger

Klar ist: Die Gemeinde Mittelneufnach braucht dringend eine Lösung für die Klärung des Abwassers, das die rund 1100 Einwohner hinterlassen. Schon 2026 läuft die Genehmigung der Mittelneufnacher Kläranlage aus, die Anlage ist in mehrfacher Hinsicht dringend sanierungsbedürftig. Klar ist auch: Die Gemeinde Markt Wald hat eine funktionierende Kläranlage, um das Dreckwasser der rund 2400 Bürgerinnen und Bürger zu klären. Die wasserrechtliche Genehmigung für die Markt Walder Anlage läuft noch 15 Jahre. Eine Kooperation der Nachbargemeinden bei der Abwasserentsorgung wäre dennoch möglich. Unklar ist: Könnte es für Markt Wald und seine Verbraucher langfristig sogar lukrativ sein, wenn die Gemeinde jetzt Geld in die Hand nimmt und dieses Geld dann langfristig über die höheren Gebühren aus Mittelneufnach wieder zurückbekommt? Das will Bürgermeister Christian Demmler jetzt genau kalkulieren, ehe im Sommer endgültig entscheiden wird.

Schon jetzt beschäftigt sich jetzt der Markt Walder Gemeinderat mit der Frage, ob eine Investition in die gemeindeeigene Kläranlage getätigt werden sollte. Schon zur Amtszeit von Bürgermeister Peter Wachler ( CSU) war mit der Mittelneufnacher Bürgermeisterin Cornelia Thümmel offenbar eine Kooperation der beiden Nachbargemeinden angedacht worden.

