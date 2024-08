Hier gelten Blaualgen-Warnungen im Unterallghäu

Das Gesundheitsamt warnt vor einem Bad im Schnerzhofer Weiher bei Markt Wald: Grund ist die aktuelle Blaualgen-Entwicklung in dem idyllischen und beliebten Badesee. Gerade im Uferbereich könne es bei bestimmten Windverhältnissen zu einer Aufschwemmung von Blaualgen kommen. Blaualgen können giftig sein, deshalb ist das Baden auf eigene Gefahr. Wer dennoch ins Wasser geht, sollte vermeiden, beim Schwimmen Wasser zu schlucken. Außerdem sollte der Aufenthalt in Bereichen mit sichtbaren Schlieren und Blaualgen-Aufschwemmungen ebenso vermieden wie der direkte Kontakt mit den Blaualgen. Diese Warnung gilt insbesondere für Kinder und Kleinkinder beim Spielen im Uferbereich. Falls Beschwerden nach dem Baden auftreten sollten (z.B. Erbrechen, Durchfall, Atemnot, Hautreizungen oder Quaddeln), sollen die Betroffenen einen Arzt aufsuchen. Auch Hunde und andere Tiere können gefährdet sein, warnt das Gesundheitsamt Unterallgäu. Am Schnerzhofer Weiher stehen Schilder, die vor der Blaualgen-Gefahr warnen. Diese werden aber scheinbar häufig übersehen, einige Wasserratten wagen dennoch den Sprung ins kühle Nass. Weitere Blaualgen-Warnungen gelten im Landkreis Unterallgäu für den Rothdachweiher in Babenhausen, den Woringer Baggersee, den Riedweiher bei Breitenbrunn, den Badeweiher in Frickenhausen und den Lohhofer Weiher.

Icon Vergrößern Die Warnschilder am Schnerzhofer Weiher bei Markt Wald weisen auf mögliche Gesundheitsgefahren durch Blaualgen hin. Foto: Reinhard Stegen Icon Schließen Schließen Die Warnschilder am Schnerzhofer Weiher bei Markt Wald weisen auf mögliche Gesundheitsgefahren durch Blaualgen hin. Foto: Reinhard Stegen