Mattsies

vor 3 Min.

Fußballplatz als Übungsstrecke missbraucht

Plus In Mattsies haben Unbekannte auf dem Sportplatz mit einem Fahrzeug tiefe Spuren hinterlassen. Doch nicht nur der SV Mattsies ist ein Opfer dieser „Fahrübungen“.

Von Axel Schmidt

Es war ein Bild der Verwüstung, was sich einem Vereinsmitglied des SV Mattsies am vergangenen Freitag auf dem Sportgelände bot: Auf dem Hauptplatz des Fußball-Kreisklassisten waren zahlreiche Reifenspuren zu sehen, die den Platz erheblich beschädigten. Offenbar hatten sich ein oder mehrere Täter den schneebedeckten Sportplatz in der Nacht von Donnerstag auf Freitag als perfekten Ort zum Driften herausgesucht. Und nicht nur in Mattsies.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

