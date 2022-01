MZ-Serie "Mein Jahr"

vor 23 Min.

Agnes Schragl: Unternehmerin und Politikerin mit verborgenem Talent

Plus Agnes Schragl ist als Unternehmerin und Politikerin im Unterallgäu bekannt geworden. Im Ruhestand hat sie nun eine alte Leidenschaft für sich neu entdeckt.

Von Johann Stoll

Der Name Schragl steht im Unterallgäu für das gleichnamige Autohaus in Mindelheim und Bad Wörishofen. Er ist aber auch in der Politik eine feste Größe. Agnes Schragl war für die Freien Wähler 16 Jahre lang im Mindelheimer Stadtrat aktiv, fünf Jahre als Bezirksrätin und aktuell noch als Kreisrätin. Für Schwächere, Menschen mit Behinderung, hat sie sich dabei besonders ins Zeug gelegt, auch für mehr Frauen in der Politik. Aber es gibt auch die weniger bekannte Agnes Schragl. Das hat viel mit der Jugend der heute 70-Jährigen zu tun.

